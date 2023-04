Agáta Hanychová hledá chůvu pro svou novorozenou dceru: Filipínka dostala výpověď

Agáta Hanychová hledá novou chůvu. Michaela Feuereislová

Jsou to necelé tři týdny, co Agáta Hanychová (38) přivedla na svět své třetí dítě, dceru Rozárku. Oblíbená influecerka si mateřství užívá, avšak chce mít po svém boku čas od času i chůvu, která jí s novorozenou dcerkou bude pomáhat, jak prozradila během svého živého vysílání.

"Hledáme hodnou zdravotní sestru, ideálně aby byla z Prahy. Aby měla praxi a nebála se toho, že tam občas budou tři děti, a ne jedno dítě. Nechci nikoho, kdo má šest dětí. Potřebuji někoho, kdo má povyrostlé děti nebo je nemá. Nic proti tomu nemám, ale je mi jasné, že budou děti pořád nemocné. Jak říkám, rozumně," svěřila se Agáta Hanychová s některými ze svých požadavků.

"Mám heslo, že chůva není zločin. Opravdu pracuji a nejde to vše skloubit dohromady,“ podotkla s tím, že nedávno propustila svou chůvu z Filipín. Důvodem byla jazyková bariéra mezi ní a dětmi.

„Byl to vždy můj sen mít Filipínku. Viděla jsem to ve filmech, kde měla ta matka chůvu z Filipín. Ale zaprvé, je to jiná mentalita a zadruhé je tam velká bariéra s angličtinou. V tomto případě ne u Kryšpína, ale u Mii. A zatřetí, potřebuji českou chůvu,“ odpověděla Agáta fanouškům na dotaz, proč dala Filipínce výpověď.

Živé vysílání tentokrát neproběhlo pouze s Agátou, ale také s její matkou Veronikou Žilkovou (61), a to během příjemné slunné procházky. I proto se do online diskuze s Agátinými „holčičkami“ párkrát zapojila.

„Děti se cítí nervózní, když jim ta chůva nerozumí. Chůva by měla přinášet do rodiny pohodu,“ řekla známá herečka i s tím, že si také nemyslí, že je na chůvě něco špatného.

„Proto to zaměstnání existuje a české holky jezdí po světě dělat Au pair, kde je to běžné. Ty od ní nechceš nic jiného, co děláš sama. Ohřát jídlo, uklidit, vyjít s kočárkem, jít si na hřiště hrát. Ale tento výběr je podle toho, kdo umí s novorozencem,“ dodala Veronika. ■