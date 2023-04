Svatba odložena! Rok od zásnub vítězové Love Islandu Laura a Martin mění plány

Martin a Laura promluvili o svatbě Super.cz

Loni v květnu požádal Martin Kulhánek svoji přítelkyni Lauru Chrebetovou o ruku během výletu do Milána. Už za pár dní to bude přesně rok, kdy Laura řekla partnerovi, se kterým se dali dohromady v reality show Love Island, ano.

Vítězové reality show veselku odsunuli na neurčito. V talk show Superchat prozradili moderátorce Gabriele Wolfové (43) podrobnosti.

"Svatba bude určitě, ale ještě nemáme ani datum. Všichni se nás na to ptají. I naše rodiny," řekl Martin. "My na to nemáme čas, nevíme jakou chceme, kde, jestli v soukromí nebo u moře a nebo velkou veselku," krčí rameny.

Jeho partnerka Laura souhlasí. "Svatba bude, ale nebyl na to ani čas. Do toho přišel Survivor, dům, měli jsme jiné priority. Na prvním místě bylo budování domova," vysvětlila Laura.

"Chceme to udělat v klidu, bude to náš velký den. Nebudeme to hrát na to, že to musí být do roka a do dne. Jen najít místo je problém. Taky to máme těžší v tom, že se musíme rozhodnout, jestli to bude v Čechách nebo na Slovensku," dodala Laura Chrebetová, která zatím nevybírá ani svatební šaty. ■