Moje nože byly příliš ostré. Denisa Nesvačilová promluvila o ex Petru Kolečkovi

Denisa Nesvačilová Michaela Feuereislová

Říká se, že nejlepší lék na bolest je nejen čas, ale také sdílení. A tak se Denisa Nesvačilová rozhodla, že odhalí alespoň částečnou pravdu o tom, co probíhalo se scenáristou a jak se teď cítí. V rozhovoru pro časopis Exkluziv řekla například to, jaký vztah má k dětem svého expřítele. „K ničemu z těch devíti měsíců, co jsem byla ve vztahu, se nevyjadřuji. Mám k tomu i osobní důvody, například Petrovy děti, se kterými mám opravdu moc hezký vztah,“ řekla.

A děti zmínila i v odpovědi na otázku, co by scenáristovi a modelce popřála. „Když si to vybrali a ublížili tolika lidem kolem sebe, jelikož to nejsem jenom já, ale třeba i Petrovy děti, tak jim přeji hodně lásky, tolerance a štěstí,“ zněla odpověd. A jak se vlastně Denisa v současné době cítí? „Já vlastně nevím, jak se cítím. Nikdo mi moc nedal prostor se nějak cítit. Každý den od desíti do tří zkoušíme extrémně těžký text, po zkoušení jezdím do dabingového studia nebo ještě hrát do divadla. Nemám ani vteřinu si uvědomit, co je ve mně za pocity.“

Denisa se ale svěřila i s tím, že ji hodně lidí podporuje přes sociální sítě. „Od konce března, kdy se objevily ty nejhorší zprávy, mi za dva dny přišlo osmnáct a půl tisíce zpráv. Z toho byly asi jen čtyři negativní,“ prozradila herečka s tím, že si podpory váží. A vyjádřila se i k incidentu, který se stal u scenáristy v bytě a po kterém chodil Petr Kolečko s obvazy na ruce. „Nikdo nikoho nenapadl, což je patrné i z Petrova vyjádření do médií. Stala se nešťastná náhoda, kterou bych nerada víc rozpitvávala. Ale kdybych neměla novou řadu značkových profesionálních nožů, která je extrémně ostrá, nedobabralo by se to do toho, co se stalo. Neskončilo by to ani škrábnutím. Tohle bohužel skončilo naříznutou šlachou,“ řekla.

A jak teď zpětně Denisa vnímá celý vztah? „Možná se tomu budou mnozí divit, ale toho, co jsem zažila s Petrem, nelituju. Měli jsme nádherný a hluboký vztah, byli jsme na sebe tak napojení, jako jsem nebyla nikdy s nikým,“ nechala se slyšet herečka, která si myslí, že takový vztah už nezažije. ■