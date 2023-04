I Spielberg koukal! Doja Cat vynesla na galavečer šaty, které vám zamotají hlavu. Ukázala v nich celá prsa

Doja Cat Profimedia.cz

Model byl složený z romantických šatů se špagetovými ramínky a černého průhledného pruhu látky přes prsa. Na první pohled to vypadalo, jako by zpěvačce šaty omylem sklouzly pod ňadra a odhalily prádlo, šlo ale o módní záměr. Model včetně vysokých červených rukavic, jimiž zpěvačka šaty doplnila, je z dílny módního domu Valentino.

Doja Cat v tomto nepřehlédnutelném kousku dorazila na akci Time 100 Gala, na níž magazín Time vyhlašoval nejvlivnější osobnosti napříč obory. Vedle zpěvačky dorazila například influencerka a podnikatelka Kim Kardashian (42), herečka Jennifer Coolidge nebo režisér Steven Spielberg (76).

Doja Cat se nedávno objevila na titulce zmíněného časopisu, kde mimo jiné mluvila o tom, kde čerpá inspiraci. „Jsem ráda doma. Hodně inspirace čerpám z Instagramu a od různých umělců, které tam sleduji. Sociální média jsou skutečně velkou součástí toho, co dělám. Jen se snažím naučit se kontrolovat, kolik toho vydávám a jakým způsobem to dělám,“ uvedla interpretka hitů Say So, Kiss Me More nebo Boss Bitch. ■