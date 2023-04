Harry Potter se stal tátou. Daniel Radcliffe už hrdě tlačí kočárek po New Yorku

Daniel a Erin na procházce pro New Yorku Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Erin Darke (38) je o pět let starší než Daniel a je to také herečka. Jak to tak bývá, partneři se poprvé potkali před kamerou, a to už před deseti lety během natáčení filmu Zbav se svých miláčků. Tenkrát spolu měli erotickou scénu a jiskra přeskočila nejen na place. A protože herec své soukromí na veřejnosti příliš nerozebírá, dozvěděla se veřejnost i o těhotenství jeho přítelkyně teprve před několika týdny, a to také díky paparazzi fotkám.

Oba prý ale z jiného stavu měli radost a nemohli se dočkat, až jejich potomek přijde na svět. A to se nedávno stalo. Podle některých informací už měla herečka termín dokonce v březnu. Nyní už si tak rodiče drandí s kočárkem po ulicích New Yorku a jak je vidět, Daniel je skutečně hrdým tátou, kterému rozhodně nevadí svého potomka vozit. S barvou kočárku mu dokonce ladila kšiltovka, na ústech pak měl černou roušku. Jeho přítelkyně měla také roušku, ovšem staženou pod bradu a užívala si rodinnou procházku. Zatím není jasné, jakého pohlaví miminko je a už vůbec ne jméno, časem se ale snad veřejnost dozví, jestli se narodil malý kouzelník nebo kouzelnice. ■