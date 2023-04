Madonna zavzpomínala na maminku, která v jejích 5 letech zemřela na rakovinu: Byla tak chudá, že v zimě mrzla bez kabátu

Madonna zavzpomínala na maminku během procházky po svém fundusu. Profimedia.cz

Zpěvačka je zrovna na svém velkém turné, tu a tam má ale chvíli času, aby popřemýšlela o životě. Teď si prohlížela svůj archiv a zavzpomínala na téma oblečení. „Výlet do mého archivu je vždy nostalgický výlet po vzpomínkách. Když přemýšlím o své hudební cestě, která trvá poslední čtyři desetiletí, jak bych mohla nemyslet na všechno to úžasné oblečení, co jsem měla na sobě a na všechny návrháře, se kterými jsem mohla pracovat,“ začala poněkud zvesela Madonna. Pokračování už ovšem tak veselé nebylo.

"Vzpomínám si, že když jsem byla malá holka, byla mojí mamince vždycky zima. Částečně proto, že byla nemocná, ale také proto, že nikdy neměla kabát. Vždycky utratila to málo peněz, co jsme měli, za naše kabáty a pamatuji si, že jsem stála venku a čekala na školní autobus, když se máma uprostřed zimy třásla chladem,“ vzpomíná zpěvačka.

Svou myšlenku pak zakončila tím, že si na maminku vzpomene pokaždé, když si oblékne úžasný kabát a doufá, že by se mámě její vkus na kostýmy líbil a že je jí teplo. Zpěvačka přišla o maminku už v pěti letech, kdy Madonna Louise Ciccone zemřela na rakovinu prsu. Ta jí byla diagnostikována, když čekala šesté dítě. Léčba měla začít po porodu, mezitím se ale nemoc rozšířila. Bylo jí teprve třicet let. ■