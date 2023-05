Svým výstřihem ve světě zaujmout nechce. Zpěvačka s kolegyněmi vsadí v Eurovizi na jiné ženské zbraně

Patricie Fuxová Super.cz

Zpěvačka a textařka Patricie Fuxová, která se do širšího povědomí veřejnosti dostala především díky tomu, že je autorkou českého textu písně Boky jako skříň, kterou nazpívala zpěvačka Ewa Farna (29), míří s dívčí skupinou Vesna na Eurovizi. Reprezentovat budou s písní My Sister’s Crown (Koruna mé sestry).

Hudebnice teď vymýšlí, čím vším na světovém jevišti zaujmout. Prvoplánové ženské zbraně to ale nebudou.

„Nevím, jestli by zrovna u mě ten hluboký výstřih byla nějaká zbraň. Spíš vsadíme na ženskou přirozenost, eleganci a sebevědomí, které žena nemusí ukazovat přes výstřihy. Je to spíš o nějaké vnitřní síle, že si my ženy uvědomujeme nějaké hodnoty jako empatii a sesterství. Takže určitě na ženské zbraně vsadíme, ale na ty, se kterými rezonujeme my," řekla Super.cz Patricie.

Když se zpěvačka přihlašovala do soutěže, byla ještě slečna, dnes je to už vdaná paní. Jak jí svatba změnila život? „Teď momentálně spím na pokoji častěji s holkami než se svým manželem. Což je samozřejmě v něčem náročné, ale jsme domluvení, že v létě si to vynahradíme a podnikneme spolu nějakou dovolenou, kde oslavíme tohle celé období, které nám přineslo krásné příležitosti."

Celému uskupení Vesna přišla před Eurovizí popřát mnoho štěstí naše Zlatá slavice Lucie Bílá (57). Patricie jí složila několik textů, a tak je pojí přátelství.

„Když mi bylo asi 18 let, tak jsem měla tu čest předskakovat jí na jejím turné. A pak mi jednou zavolala a řekla, že nemá text na písničku, že zítra jde nahrávat duet s Karlem Gottem, a zda bych neměla čas to napsat. Tak jsem přes noc asi do čtyř do rána psala text,“ zavzpomínala Patricie Fuxová. ■