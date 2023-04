Italský přítel přál Dádě Patrasové k narozeninám první. Volá mi denně, říkáme si miláčku. Felixovi to vadit nesmí, říká

Dáda Patrasová má stále intenzivní vztah s přítelem Vitem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Herminapress

Zpěvačka a herečka je v současné době spokojená. S Felixem prožívají hezké období, její děti se mají také dobře, a navíc ji každý den oblaží telefonát od italského přítele Vita.

„Volá mi každý den, je to krásné. Bohužel se teď nemůžeme vidět, protože mu jako šéfovi cestovního ruchu začíná sezona. Ale dnes mi k narozeninám popřál jako první,“ řekla Super.cz s úsměvem Dáda, která je Vitovi už léta vděčná.

„Byl to on, kdo mě vždycky podržel. Znám ho 24 let. Když byl covid, tak mi psal básničky, jsme pořád ve spojení. Navíc má v tomto období také narozeniny, je v býku jako já, takže si popřejeme navzájem,“ dodala. S Vitem mají také intimní oslovení. „Říká mi tesoro, já jemu taky. Znamená to poklade, miláčku,“ svěřila s tím, že ho považuje za přítele.

A jak na Vita reaguje Felix Slováček (79), který teď o své ženě mluví v superlativech? „Jemu to vadit nemůže, po tom, co byl sedm let mimo,“ řekla jasně Dáda. Svůj narozeninový den tráví odpovídáním na blahopřání, už se ale těší na večeři se svými dětmi.

„Bude to asi 1. května, ještě nevím kde. Nejraději mám italskou kuchyni. Nevím, jestli tam bude i Felix, ale děti ho určitě pozvou,“ řekla s tím, že její muž má teď hodně práce, protože se připravuje na koncert v Lucerně ke svým osmdesátinám. Ten je naplánován na 2. května.

„Pořád zkouší, i teď. Je hodně unavený, ale naštěstí zdravý. Vždycky mi hlásí, že byl na prohlídce u doktora a nic mu není. Jen toho má hodně, stejně jako mladý Felix, ten je taky v zápřahu,“ vypočítává Dáda, která na koncertě vystupovat nebude, ráda se ale přijde podívat.

A co od manžela dostala k narozeninám? „Dal mi kolagenovou kosmetiku. Já jsem mu na ni chodila, takže asi proto,“ smála se. Z dárku prý má radost, něco by si však ještě přála. „Stejně jako asi každá žena, nějaké pěkné překvapení,“ uzavřela s úsměvem. ■