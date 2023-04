Strach o Terezu Kerndlovou. Stahuje se z veřejnosti, do roku 2025 ruší program

Tereza Kerndlová Profimedia.cz

Tereza Kerndlová přerušuje kariéru. Zpěvačka šokovala fanoušky, když oznámila, že do roku 2025 ruší všechny koncerty a nebude vystupovat. Okamžitě se začaly množit spekulace o jejím zdravotním stavu. Mnozí spekulují, že je Tereza těhotná, nebo se o miminko bude snažit.

“Nejsem nemocná a album, které jsem slíbila, dokončuji. Co je pravým důvodem této delší pauzy si nechám sama se svým manželem pro sebe. Těším se na vás v roce 2025 a doufám, že to pochopíte,” napsala fanouškům Tereza na sociální síti poté, co se dočítala různé scénáře důvodů k přerušení kariéry.

Konkrétnější být nechtěla. “Protože se chci vyhnout zbytečným spekulacím, mé oficiální vyjádření je na mém Instagramu, řekla Super.cz Tereza. ■