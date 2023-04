Karel Heřmánek po dlouhých osmi letech před kamerou: V novém seriálu si zahraje mykologa

Karel Heřmánek TV Nova

Naposledy se před kamerou objevil v roce 2015, a to v dramatu Lovci a oběti a v seriálu Všechny moje lásky. Od té doby Karel Heřmánek (75) role odmítal. Nynější produkce se mu příliš nezamlouvala. „Raději se dívám na dobré filmy, než abych hrál ve špatných,“ řekl herec, který se po letech rozhodnul udělat výjimku.

Bude hvězdou nového seriálu televize Nova Mozaika, který vzniká podle scénáře Alice Nellis. Seriál bude vyprávět příběhem velké, na první pohled zcela vzorové rodiny, kterou otřese náhlý rozchod rodičů. Ty ztvární Taťjana Medvecká a Karel Heřmánek, který se na obrazovce objeví jako Jindřich, technicky zaměřený kutil a mykolog s láskou k cestování.

„Jindřich je mi trochu podobný, má velkou rodinu, o kterou se snaží starat, jak nejlépe to jde. A samozřejmě, jak to bývá, děti i rodiče mají problémy,“ řekl Karel Heřmánek, který se před kameru vrací po dlouhých osmi letech. „Abych pravdu řekl, tak nabídky, které jsem dostával, se mi nelíbily, proto jsem se věnoval hlavně divadlu. Teď jsme divadlo předali synům, takže mám víc času, a abych se tak úplně nenudil, abych nebyl jen penzista, tak jsem do tohohle šel,“ řekl se smíchem Karel Heřmánek. ■