Ve 46 letech se moderátorka Televizních novin může chlubit ultra štíhlou figurou: Co je její recept?

Kristina Kloubková Super.cz

Loni v prosinci oslavila moderátorka Televizních novin Kristina Kloubková (46) 46. narozeniny, ale málokdo by jí tento věk hádal. Blondýnka vypadá stále stejně a udržuje si fantastickou figuru, která se jí od dob, kdy působila v muzikálech jako tanečnice, nemění.

„Objevuji nové věci, tai-chi, čchi-kung a teď jsem objevila sung do, což je korejské cvičení založené na dechu, takže se to posouvá a mění, moc ráda rychle chodím, dám si za hodinu devět kilometrů po lese a jsem spokojená,“ svěřila se Super.cz Kristina a prozradila tak svůj trik na to, jak být stále ve formě.

Moderátorku jsme potkali na premiéře druhé řady seriálu Iveta, kterou uváděla a jako jedna z mála se během své kariéry na divadelních prknech s Ivetou Bartošovou (✝48) potkávala.

„Já jsem velmi ráda, že to mohu moderovat a na druhou sérii jsem velmi zvědavá. S Ivetou jsme hrály v Draculovi, v Johance z Arku, kde jsem hrála její dětství a zkoušely jsme spolu Monu Lisu, byla jsem po jejím boku, vůbec jsem netušila, jaký život žije a co ji trápí,“ svěřila se moderátorka s tím, že většinou probíraly zejména pracovní věci. „Já jsem kouřila cigarety, Iveta měla ráda doutníčky a tam jsme vždycky pokecaly o těch aktuálních věcech a o práci,“ dodala Kristina Kloubková. ■