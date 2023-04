Demi Moore (60) jako babička? Pár dní po narození vnučky předvedla prvotřídní figuru v bikinách

Demi Moore se svou milovanou čivavou Profimedia.cz

Čivava jménem Pilaf, která je už nějaký čas nejdůvěrnějším parťákem hvězdy Neslušného návrhu či Striptýzu, rozhodně nemá ‚život pod psa‘. Jeho majitelka ji s sebou nosí téměř všude, kam se hne, a to i na místa, kam mají zvířata obvykle zákaz.

Loni se například řešilo, když herečka Pilafa vzala do proslulého muzea umění Louvre v Paříži. Na klíně jej měla třeba i během návštěvy loňského tenisového zápasu Rafaela Nadala na French Open, kdy ještě tvořila pár s o třináct let mladším sympatickým švýcarským šéfkuchařem Danielem Hummem. Přestože to mezi nimi vypadalo na velkou lásku, vztah nakonec po několika měsících ukončili.

Z Demi je tak opravdu krásná babička. Začátkem týdne totiž vyšlo najevo, že její nejstarší dcera Rumer Willis (34) porodila. Stalo se tak již 18. dubna a do rodiny přibyla další holčička. S partnerem Derekem Richardem Thomasem dívenku narozenou doma pojmenovali Louetta Isley. Dědečkem se tak stal i hereččin exmanžel Bruce Willis (68). Nejen rodina a přátelé novopečené rodiče pochopitelně po oficiálním prohlášení zahrnuli gratulacemi. ■