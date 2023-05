Po rozvodu s Genzerem Finková změnila doklady a vrátila se k dívčímu příjmení: Aby se znovu vdala, musí se rozvést i její přítel

Linda Finková promluvila o změně příjmení a případné svatbě. Super.cz

"Dala jsem si na to měsíc a půl. Jen občas na mě vykoukne třeba to, že mám zaplatit pojištění, a tam mám pořád staré jméno. Vrátila jsem se k Finkové, což bylo mé jméno do třiceti. Ono ostatně pro ženu je komplikované měnit příjmení, když ho má jako pracovní. Já dokonce uvažovala, že bych vystupovala jako Genzerová, ale rozmluvili mi to," svěřila Linda a v našem videu vysvětlila důvody. "Možná, kdybych nezpívala jako Finková, tak to nechám být a klidně zůstanu Genzerová," dodala.

Žertovali jsme, že když už se konečně rozvedla, mohla by se provdat za svého dlouholetého přítele Milana, s nímž žije. Ale chyba lávky. "To by se musel ještě rozvést on. Je v tom úplně stejný, na nic nespěchá. Ale já na něj rozhodně netlačím. Žijeme spolu, máme se rádi, a jestli se rozvede teď, nebo za deset let, je mi ukradené," uzavřela Linda. ■