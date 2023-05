Kluk s kamením je lovcem celebrit: Za selfíčko nejen s hollywoodskými hvězdami se dostal do maléru

Jeho největším snem je selfie se Sylvesterem Stallonem. Super.cz

Ondru živí influencing a částečně zápasy pod organizací Clash of the Stars. Ve volném čase je také sběratelem selfíček s tuzemskými i světovými celebritami. Není divu, že se těší i na letošní filmový festival v Karlových Varech, kde se mu v minulosti podařilo odchytnout i hollywoodské hvězdy.

„Letos se těším na filmový festival v Karlových Varech. Jsem zvědavý, koho pozvou. Měl jsem v plánu odjet i na filmový festival do Cannes, kde jsem chtěl zkusit někoho v rámci dovolené ulovit, ale nakonec mi přišly jiné nabídky a nepojedu tam,“ svěřil se influencer pro Super.cz s tím, že už mu tento lov přivodil pár malérů.

„Samozřejmě, těch malérů bylo několik, většinou se to nějak domluvilo,“ řekl s úsměvem lovec celebrit, který si snímky také archivuje a tiskne do svého albíčka.

Ve své bohaté sbírce má například hollywoodské hvězdy, jako je herečka Anne Hathaway (40), herec Chris Hemsworth (39), herec Mel Gibson (67) nebo Geoffrey Rush. Také mu nechybí selfíčko s Jiřinou Bohdalovou (92), Leošem Marešem (47) či současným českým prezidentem Petrem Pavlem.

V tomto neobvyklém koníčku má v plánu pokračovat. Jeho největším snem je selfie se známým lamačem dívčích srdcí.

"Bohužel, tento člověk sem nikdy nepřijede, a to je Sylvester Stallone (76). Je to zaprvé italský hřebec, a hlavně je to největší tvář Ameriky. A také Arnold Schwarzenegger (75), to jsou takové dvě velké ikony Ameriky,“ dodal. ■