Lucie Bílá musela do společnosti vyrazit bez partnera. Její svalovec po operaci páteře není v pořádku

Přítel Lucie Bílé se stále zotavuje po operaci páteře. Super.cz

Jsou to dva měsíce, co namakaný přítel Lucie Bílé (57) Radek Filipi skončil v nemocnici na operaci páteře. Léta tvrdého tréninku, volejbalu a sezení za volantem si vybrala svou daň. Vše naštěstí proběhlo celkem snadno a zpěvačka měla svého milého brzy doma. Rekonvalescence si ale vyžaduje dlouhý čas.

„Myslím, že je to asi běh na dlouhou trať, ještě to v pořádku není. Proto tady se mnou není, jinak by tu byl. Ale on se dá dohromady, to je jasný, ale chce to trochu čas,“ svěřila úspěšná zpěvačka Super.cz.

Společně už prožívají osmý rok vztahu a Lucie Bílá nemůže být šťastnější. „Jsem za něj Bohu vděčná, takového chlapa jsem si přála a hurá mám ho.“

Se Zlatou slavicí jsme se potkali na akci, na kterou dorazila, aby popřála mnoho štěstí textařce a zpěvačce Patricii Fuxové a celému uskupení Vesna, které naši zem bude reprezentovat na Eurovizi už v květnu. Lucie Bílá Patricii velmi obdivuje. Právě tato mladá talentovaná umělkyně složila několik textů pro naši nejúspěšnější zpěvačku. ■