Ordinace má grády: Morávková se po koláčcích s THC sápe po Zounarovi, Kateřina Brožová je pod vlivem

Dana Morávková alias Zdena Suchá požila koláčky s marihuanou. TV Nova

Teď se ale Morávková konečně pustila do veselejšího hraní. Zdena Suchá se totiž dostane ke koláčkům s vysokým obsahem marihuany. Nejprve jí je omylem podstrčí studenti v čele se Švarcem (Martin Zounar), následně si již Zdena ráda poslouží sama. Zhulená se pak sápe po Zounarovi a plete si banán s mikrofonem.

„Konečně komedie! Už jsem ani nečekala, že mi tvůrci Ordinace někdy dopřejí předvést se i jako komička. O to víc jsem ráda, že se to stalo, o to víc jsem si natáčení užívala,” líčila nadšeně Dana Morávková.

„Zdena je obvykle pedantská, na můj vkus se hlídá až moc, je prostě suchá nejen příjmením. Ovšem tentokrát se odváže zase až moc a zapaří jak zamlada. Sama zkušenost s požitím koláčků s THC nemám, ale naštěstí jsem se měla ve svém okolí koho zeptat, jak takto změněný stav vědomí zahrát co nejvěrohodněji,“ prozradila.

Morávková se podle svých slov musela na place kontrolovat, aby to nepřehnala a neztratila na věrohodnosti. „Následně jsem od štábu sklidila uznání, takže jsem byla v klidu, a diváci se tak mohou těšit, jak mluvím do banánu jako mikrofonu nebo velmi svérázně předvádím resekci žaludku,” dodala s úsměvem Morávková.

Ve stejném díle Ordinace, který ve čtvrtek běží na Voyo, se to zvrhne také u Kateřiny Brožové (55). U představitelky Ivety se ale jedná o smutný příběh. Iveta hojí alkoholem své bolesti, aniž by to měla pod kontrolou.

„Najít inspiraci pro věrohodné ztvárnění alkoholičky zase tak složité není. Bohužel. Stačí se pozorněji rozhlédnout kolem sebe, a pak v sobě najít herecky odpovídající míru autenticity. Stejně zajímavé jako opilou je pro mě hrát Ivetu jako ženu dlouhodobě žijící na psychické i existenční hraně,“ prozradila Brožová s tím, že u její hrdinky se diváci potkají ještě s řadou překvapení. ■