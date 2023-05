Představitel inspektora Brůžka si hlavní roli zahrál jen jednou. Bláha dohrál komedii i se zlomeným žebrem

Vlastimil Brodský a Josef Bláha ve filmu Tchán Foto: Prima Max

Šlo o filmovou prvotinu tohoto divadelníka a televizního režiséra, která vycházela ze scénáře zkušeného Jaroslava Dietla (✝56). Bláhova postava zaměstnance JZD Vavřince v ní neměla na povel jen porouchané zemědělské stroje, ale i celou svou početnou rodinu. Bez neustálého dohledu tohoto usurpátora nesměl nikdy nic rozhodnout. Ani v chalupě by to nefungovalo podle jeho představ – manželka by správně neuvařila, půlka rodiny by prospala celé dopoledne a snachy by jen celý den prolelkovaly.

Snad jen nejmladší dcera Štěpánka (Dagmar Havlová, 70) se „povedla“, protože jako jediná z rodu Vavřinců úspěšně složila maturitu. Však s ní měl tatík také velké plány – holka vystuduje vysokou školu zemědělskou. Jenže dcera mu zkřížila plány, protože se zamilovala do mechanizátora Tomáše (Svatopluk Skopal, 71)) ze sousední Šafářovy Lhoty.

V dalších rolích se můžete těšit na Vlastimila Brodského (✝81), který hrál Vavřincova tchána, jeho tchyni si zahrála Valerie Kaplanová (✝81) a Vavřincovu ženu Libuše Havelková (✝92). Ve filmu se objevila ještě celá řada oblíbených herců, například Karolina Slunéčková (✝49), Václav Sloup (✝78), Oldřich Velen (✝91) nebo Zlata Adamovská (64).

Co jste o filmu možná nevěděli

Roli nápadníka Dagmar Havlové měl hrát původně Miroslav Vladyka (63). Režisér Míka se ale nakonec rozhodl pro Svatopluka Skopala, který se mu k Havlové hodil víc. „Tvořili hezký pár,“ řekl. Filmová dcera Vlastimila Brodského Libuše Havelková byla ve skutečnosti mladší pouze o čtyři roky než on.

Josef Bláha natáčel poslední dny filmu s poraněným žebrem, které si zlomil po pádu ze svahu po konfliktu s Miroslavem Macháčkem (✝68) při natáčení filmu Tvář za sklem (1979). Pro film je stěžejní ráz jihočeské vesnice, resp. obou obcí, kde žije mladá dvojice. Zatímco Štěpánka bydlela v Kácově, Tomáš v Šafářově Lhotě. Obě vsi si ale „zahrál“ Chlumec u Olešníku kousek od Hluboké nad Vltavou. Točilo se také v Týně nad Vltavou a na nádraží v Lomnici nad Lužnicí na Třeboňsku.

Vyhlášené byly naoko jedovaté dialogy, které vedl Josef Bláha se svým filmovým tchánem Vlastimilem Brodským. Režisér jim nechal naprostou volnost, takže některé hlášky, jako například ta: „…když jsi sem přišel, měl jsi holou prdel,“ zazněla z Brodského úst zcela spontánně. Svými sarkastickými poznámkami bavili oba herci (a velcí kamarádi) celý štáb.

O režiséru Míkovi se tradovala historka, že každé ráno vyrazil do lesa na houby a film nechal točit kameramana Jiřího Stöhra (✝79). ■