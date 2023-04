Tančit ve StarDance bude proti manželovi: Eva Adamczyková promluvila, kdo dostal nabídku do soutěže první

Eva Adamczyková Super.cz

„Rivalita mezi námi nepanuje, díky Bohu. Sami uvidíme, jak to bude. Jsme zdravě soutěživí. A je to pro nás nová zkušenost. Na společné tréninky jsme zvyklí, to se mnou Marek chodí poměrně často, ale v jedné soutěži jsme ještě nebyli, myslím, že to zvládneme a budeme se podporovat,“ svěřila se Super.cz Eva Adamczyková na tiskové konferenci ke StarDance s tím, že když přišla nabídka oběma, s radostí ji přijali.

„Myslím, že Markovi přišla o chvilku dřív, bylo to nějak zároveň a přišlo nám to jako vtipná záležitost, takže jsme do toho šli rádi,“ prozradila profesionální snowboardistka Eva, která během soutěže chce stíhat i svoji sportovní přípravu. „Bude to změněné, ta moje příprava. Na začátku května začínám suchou fyzickou přípravu, je to v Čechách, posilovna a běhání. Během podzimu se jezdí na ledovce, to samozřejmě nezvládnu kvůli StarDance, ale hned jak v nějakém díle vypadnu, tak začnu jezdit na ledovce, podle toho, jak se budu cítit, tak nastoupím do závodu, ale plánuji tu sezónu odjet,“ svěřila se Eva Adamczyková. ■