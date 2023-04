Ikonického Kluka s kamením z Ano, šéfe! trápí zdraví: Kvůli nemoci přibírám na váze, je to nepříjemné

Kluk s kamením se brzy utká v dalším zápase pod organizací Clash of the Stars. Super.cz

Ondřej Untermüller alias Kluk s kamením se brzy utká v dalším zápase pod organizací Clash of the Stars, kde mu bude soupeřem David Pražák, který se dostal do povědomí fanoušků jako partner kontroverzní influencerky Shopaholicadel, se kterou se před nějakým časem rozešel.

„Je to konečně zápas, kteří diváci chtěli. Dá se říct, že podpantoflák David není podpantoflákem Shopaholicadel. Myslím si, že nějaké spory mezi námi jsou. Uvidíme, jak to dopadne. Nejde o zkušenosti, ale o to, abych víc trénoval. Zažil jsem ránu od Davida, stejně jako on ode mě. Víme, jaké máme rány. Kdo nejvíc natrénuje, tak získá ten pohár,“ řekl Super.cz Ondra, který Davida vyzval už před nějakým časem, právě kvůli narážkám na jeho tehdejší partnerku.

Ondra s Davidem to během tiskové konference velmi vyhrotili, nejenže si sprostě nadávali, ale také si během staredownu rozdali několik ran. Kdyby nebyla po ruce ochranka, zřejmě by se strhla pořádná mela.

Kluk s kamením, který se proslavil v Pohlreichově pořadu Ano, šéfe!, kde náhodou účinkoval jako malý chlapec, se také svěřil, že ho aktuálně trápí zdraví. A tak je rád, že nemusí hubnout na předzápasovou váhu, jak bývá zvykem.

„Jsme v kategorii 'open weight' a shazování není můj šálek kávy. Mám nemoc štítné žlázy a teď se to začalo projevovat. Je to nepříjemné,“ svěřil se pro Super.cz s nemocí, která ovlivňuje správné fungování hormonů a chodu organismu, což se u něj také projevilo.

„Začínám nabírat na váze, proto se teď snažím méně jíst. Také se začínám zaměřovat na doporučené potraviny,“ dodal. ■