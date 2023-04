Drsná manipulace, slova o dementech a lži! Johanka na Karolíně Krézlové nenechala nit suchou

Johanka a Andrea drsně promluvily o Karolíně Krézlové TV Nova

"Chtěla by vás rozvrátit. Říkala mi, že ty a Pepa jste duo, které bude držet spolu až do konce. A chtěla by, abychom vás vyřadili," překvapila Johanka upřímností k Andree.

"Najednou změnila názor, obíhá všechny, všem říká mylné informace. Manipuluje s důvěrou a pocity ostatních, jestli to dělá naschvál, vadí mi to," dodala Johanka a Andrea Bezděková jen přikyvuje.

I podle Bezděkové v Survivoru ve sloučení nemá Krézlová co dělat. "Řekla jsem Káje, že je hodně náročné pro její okolí, když desetkrát za den řekne, že chce odejít. Pak jdeme na kmenovou radu s tím, že máme člověka, který chce odejít a nějakým způsobem to usnadní cestu dál. A pak se rozmyslí a řekne ′ne já tady chci být.′ Vyřazuje to hráče, kteří tady opravdu chtějí být. Takový hráč jako Kája tady nemá co dělat," dodala rázně Bezděková. ■