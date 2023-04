Dívku vyhodili ze supermarketu, protože byla až moc sexy: Jsem obětí lidí, kteří nesnesou krásné ženy

Kerolay Chaves Profimedia.cz

Kerolay Chaves tvrdí, že ji vykopli ze supermarketu, protože byla až příliš sexy. Do obchodu v brazilském městě Belo Horizonte dorazila v bílém tílku a džínových kraťasech, ze kterých jí lezla půlka pozadí.

„Právě jsem se vrátila ze supermarketu, kde jsem byla šikanovaná za to, že jsem měla až moc krátké kraťasy,“ postěžovala si jednadvacetiletá Kerolay na sociální síti svým 437 tisícům sledujících. „Někteří lidé mě odsuzovali pohledem, a nakonec mě vyrazili. Věřili byste tomu?“ pokračovala.

„Pravdou je, že si tímhle procházíme, protože jsme až moc sexy, tak to je,“ má jasno Brazilka. Kritika má podle ní co dočinění s tím, co nazvala fóbií z krásných žen. Ona sama jí prý čelí na denní bázi.

U své stížnosti se nesetkala jen se souhlasnými komentáři. Vyskytly se i názory, že není nutné chodit do obchodu oblečená „takto“ nebo že tohle odvážné oblečení pohoršuje slušné lidi, kteří chodí nakupovat s dětmi. ■