Autorka slavného hitu o velkém zadku je pěkná divoška. Prozradila, kolikrát denně měla s manželem sex

Hit All About That Bass, který česky nazpívala Ewa Farna s názvem Mám boky jako skříň, se stal v roce 2014 celosvětovým hitem. V roce 2018 si jeho autorka Meghan Trainor vzala herce Daryla Sabaru a zatoužila po miminku. Netajila se tím, že snažení delší dobu nebylo úspěšné, otěhotněla až v roce 2020. „Vy všichni víte, jak dlouho jsem na tohle čekala. S Darylem jsme nesmírně šťastní a natěšení, až to maličké příští rok potkáme,“ svěřila se později na sociální síti. Císařským řezem pak na svět přivedla syna Rileyho.

V současné době je zpěvačka těhotná podruhé a v televizní Show Kelly Clarkson prozradila i pohlaví dalšího miminka. Meghan a její muž doma přivítají dalšího kluka. Zajímavé bylo ovšem i to, že zpěvačka dala během rozhovoru s moderátorkou tip všem ženám, které chtějí chovat. Prozradila, že v době, kdy toužila po prvním dítěti, měla se svým mužem sex třikrát denně. „Bylo dost času, byl COVID. Říkali jsme si: Otevře se ještě někdy svět? Co bychom měli dělat? Nudíš se?“ popsala tehdejší běžnou rutinu svých dní.

Jestli se o dítě tolik snažili i ve druhém případě, Meghan neprozradila. Zato se však svěřila s tím, že si podle hladiny látek v těle myslela, že čeká dvojčata. Nakonec se ale ukázalo, že na svět přijde v létě jen jeden chlapec, na kterého se zpěvačka už velmi těší. ■