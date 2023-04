V manželství už žádný sex. Robbie Williams a jeho žena Ayda řekli, jak to mají v ložnici

Robbie Williams s manželkou Aydou Profimedia.cz

Zpěvák Robbie Williams (49) a jeho žena Ayda nechali fanoušky, obrazně řečeno, nahlédnout do své ložnice. A otevřeně přiznali, že mají jen velmi málo sexu. Podle zpěváka za to v jeho případě může vysazení testosteronových injekcí, které podporovaly libido, ale zhoršovaly jeho deprese a fyzičku.

Ve společném rozhovoru manželé uvedli, že jsou v tomto na stejné vlně. „Každý ví, že v manželství není žádný sex. Tak to prostě je. Nějakou dobu jsem bral testosteron, ale protože jsem závislák, musel jsem s tím přestat. Udělala se mi obrovská ramena a vypadal jsem jako vyhazovač. Nebylo to hezké,“ popsal potíže, které ho sužovaly.

„Ale sex byl tehdy neskutečný, a častý. Byli jsme neukojitelní. Ukázalo to, že se stále přitahujeme, protože když jsem to bral, nespustili jsme ze sebe ruce,“ řekl deníku The Sun s tím, že mu tahle zábavná doba chybí.

A velmi otevřeně popsal, jak to funguje aktuálně. „Teď se stane, že se ke mně Ayda přisune na pohovce a řekne, že bychom měli mít sex. Já sedím, jím mandarinku a pokrčím rameny. Občas to zkusíme.“

Intimita je podle Aydy důležitá a smysluplná část lásky, a s manželem jsou prý takto šťastní. Vzali se v roce 2010 a vychovávají spolu čtyři děti, Theodoru (10), Charltona (8), Colette (4) a stejně starého Beaua. ■