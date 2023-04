Stará láska nerezaví? Jennifer Aniston si vyšla na večeři s bývalým manželem a dostala růži

Herci se sešli v restauraci v New Yorku. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Večeře, která zajímá celý svět. Tak by se dala popsat schůzka dvou bývalých manželů, která se uskutečnila v restauraci na Manhattanu. Jennifer Aniston je už dlouho sama a spousta jejích fanoušků jí určitě přeje, aby se opět zamilovala. Teď dala prostor ke spekulacím díky večeři se svým exmanželem Justinem Therouxem. Do restaurace šli sice oba odděleně a u stolu s nimi seděli ještě dva společní přátelé, rudá růže, kterou si Aniston odnášela, by ovšem mohla svědčit o tom, že mezi ní a jejím bývalým by mohlo být něco víc než jen přátelství.

Ti dva spolu začali chodit v roce 2011 a zasnoubili se o rok později, v den hercových narozenin. Svatba pak proběhla v roce 2015 v domě páru v Los Angeles. Na začátku roku 2018 byl ovšem vztah u konce. „Toto rozhodnutí bylo láskyplně učiněné na konci loňského roku. Jsme dva nejlepší přátelé, kteří se rozhodli ukončit svůj vztah jako pár, ale těšíme se na pokračování našeho skvělého přátelství,“ napsali tehdy ve společném prohlášení.

Justin pak Jennifer podpořil i poté, co v listopadu 2022 popsala svou náročnou cestu, kterou podstoupila, když se pokoušela otěhotnět. Příběh sdílela na sociální síti, herec přidal emoji pěsti a srdce. Bývalí manželé jsou možná i dnes jen přátelé, ani jeden z nich ovšem nemá vážný vztah, o kterém by veřejnost věděla a všichni by určitě herečce přáli, aby právě v tomto případě platilo rčení, že stará láska nerezaví. ■