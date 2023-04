Syn Rockera Pepy Vojtka jde z role do role. Jako mladší já Marka Lambory byl smutný, vážný i ubrečený

Adam Vojtek FTV Prima

Marek Lambora si v osmidílné minisérii Půlnoční zpověď zahrál kněze Alberta. Jeho sestru Stelu hraje Markéta Plánková. Seriál se natáčel v létě roku 2021 a zahrál si v něm také syn rockera Pepy Vojtka Adam Vojtek, který jde z role do role.

V krimi seriálu si zahrál mladší já Marka Lambory, jeho sestru Stelu v mladším provedení ztvárnila Adéla Tandlerová. Oba hráli sourozence, kteří vyrůstali v dětském domově. Adam Vojtek je už před kamerou ostřílený matador a natáčení má rád.

„Na place mě kromě natáčení baví sledovat a zjišťovat, co a jak funguje a proč to tak je. Kameramany, ostřiče, osvětlovače… Hned potom mě nejvíc baví prověřovat catering a místní zajímavosti,“ prozrazuje mladičký herec, který nedostal od scenáristek snadný úkol.

„Nejtěžší bylo hrát smutného, vážného a ubrečeného,“ prozrazuje malý herec, kterého si autorky Kateřina a Jitka Bártů vybraly na první dobrou.

„Adam Vojtek nás zaujal, jak hrál malého Jiřího Štěpničku, svou přirozeností a autenticitou a do role malého Alberta jsme ho chtěly od začátku. Je velmi talentovaný a herectví ho moc baví. Navíc má neuvěřitelnou disciplínu! Je to smíšek, ale dokáže se na povel i rozplakat, když to scéna žádá, což umí málokterý z dospělých herců. Byl pro nás první volbou a perličkou je, že má na rozdíl od hnědookého Marka Lambory oči modré, což ale ve stylizovaných a speciálně kolorovaných retro sekvencích vůbec nevadilo,“ míní.

Zatímco malý Albert se se svým velkým představitelem setkal, Stely na sebe neměly štěstí. „Jsem rád, že jsem se s Markem potkal osobě,“ dodal talentovaný Adam Vojtek. ■