Lísala se k Jiřímu Krampolovi (84) i Felixi Slováčkovi (79): Bujná zrzka teď řádila v posteli s mnohem mladším mužem

Kateřina Bláhová si střihla při natáčení erotické scény Foto: Helena Váňová

Ten se v českém šoubyznysu objevil teprve nedávno, když se vrátil ze Spojených států, kde roky žil. Během posledních tří měsíců stihl natočit několik klipů. V jednom hrál s Michaelou Noskovou, ve druhém si střihl lehce erotickou roli právě s Kateřinou Bláhovou.

"Někteří mí známí, když viděli fotky z erotických scén s Kačkou Bláhovou, mysleli, že spolu něco máme. To mě docela zaskočilo, že někdo může zaměňovat roli s realitou,” řekl Super.cz Václavík. Bláhová ho prý ale uklidnila.

"Moji známí už dávno přestali věřit všemu, co se o mně napsalo, zvláště pak ve spojení se staršími muži ze šoubyznysu. Chvíli to sice trvalo, ale nakonec pochopili, jak se věci mají. Role je role a herec ji prostě musí zahrát přesvědčivě. A co se týče erotických scén s Markem, choval se profesionálně, díky čemuž jsem odhodila ostych a výsledek je naprosto přirozený," doplnila Kateřina.

Marek Václavík sice již dávno překročil čtyřicítku, věří ale, že sny si může člověk plnit kdykoli. Jako herec totiž teprve začíná, přestože má na svém kontě již řadu klipů a komparzních rolí ve Spojených státech. “Nešlo o žádné velké role, ale o mimořádné zkušenosti. Ty bych teď rád zužitkoval v Česku, ať už ve filmech nebo třeba seriálu," uvedl. ■