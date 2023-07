Leona Machálková zavzpomínala na svou životní lásku: Prozradila, kdy a jak přeskočila jiskra

Leona Machálková zavzpomínala na svou lásku. FTV Prima

V únoru tomu bylo 7 let, co nás navždy opustil světoznámý český výtvarník, architekt, designér Bořek Šípek. Jeho expartnerka zpěvačka Leona Machálková (56) na něj myslí téměř každý den. Nyní se rozpovídala i o tom, kdy a jak mezi nimi přeskočila jiskra.

„On balil mě a dost dlouho. Na první rande jsme jeli na tři dny. Přistoupila jsem na tu myšlenku a vyplatilo se. Bylo to skvělý. Jeli jsme do Německa, protože Bořek potřeboval navštívit nějakou fabriku, kde se vyráběly protetické pomůcky, a on z té hmoty, do které strčil nějaké elektrody, udělal sedátko na židli, které svítilo. Takhle jsme se oťukávali, že jsem chodila vernisáže. Bořek rád dělal večeře pro kamarády, přátele. Díky tomu jsem poznala spoustu zajímavých lidí,“ zavzpomínala Leona Machálková v zábavní show 7 pádů Honzy Dědka.

Leona často říká, že díky svému jménu, které znamená lvice, má pro strach uděláno. „Proto si mě také (Bořek Šípek – pozn.) našel. V životě jsem se ničeho nebála. Když je člověk zamilovanej a chce tomu druhému udělat radost, tak udělá spoustu věcí.“

Spolu mají dnes již dvacetiletého syna Artura, a jak zpěvačka často říká, synek je celý táta. „Když Artura potká někdo, kdo ho dlouho neviděl, říká: Ty vole, Bořku! Protože je mu opravdu velmi podobný. Fyzicky se do něj promítl. Říkám si, jaká je škoda, že to taťka nevidí. Je ale neuvěřitelný, že se geny postarají i o vnitřek: smysl pro humor, vyjadřování,“ dodala Leona Machálková. ■