Nechlastáš, nekouříš, co děláš u divadla? Jiří Bartoška se s Janem Čenským nemazlil

Jan Čenský se bez saka cítil jako ryba na suchu.

„To ne, já mám Barťáka velmi rád, máme se rádi a na Barťáka nikdo nemá. Já ho obdivuju. Nikdy nezapomenu, když jsme spolu hráli a on říkal „Čendo, ty nechlastáš, nekouříš, co děláš u divadla?“ smál se Jiří Čenský během rozhovoru pro Super.cz.

My jsme si s hercem povídali na křtu nové knihy Na stezce Českem od Lucie Kutrové, která prošla naší zemi spolu se svým parťákem, sibiřským huskym Marvelem. Sám Jan turistiku miluje. „Jsem z Orlických hor, mám rád Šumavu, a hlavně kopce. Takže do této knížky se rád začtu.“

Co nás ale zaskočilo, bylo to, že během rozhovoru na sobě neměl sako, bez kterého jindy neudělá ani ránu. „No, jelikož je to téma cestování, tak mi říkali, že si nemám dělat starosti s oblečením. Sako tady s sebou mám, takže možná ho ještě vyndám,“ dodal Jan Čenský, který skutečně nevydržel a po našem natáčení, před zahájením slavnostního křtu, se přece jen hodil více do gala. ■