Nová životní etapa. Herečka Sandra Nováková se připravuje na velkou změnu

Herečka Sandra Nováková se s rodinou připravuje na další velký životní krok. Super.cz

„Už máme vybráno, už proběhl i zápis a naštěstí se umístil, byl velký zájem a brali málo dětí. Takže máme radost, protože my jsme neměli vlastně žádnou jinou variantu a neměli jsme nějak čas to řešit, takže dopadlo to dobře,“ oddechla si herečka během rozhovoru pro Super.cz.

A jak se celá rodinka psychicky připravuje na tento velký krok a změnu v jejich životech? „Zatím se to neděje, takže vám k tomu asi nic ještě neřeknu. Je to před námi. Zatím je to dítě školkou povinné. Sama se nechám překvapit, co všechno se změní,“ smála se Sandra Nováková, se kterou jsme si povídali na slavnostní premiéře nového primáckého seriálu Pod hladinou, ve kterém hraje hlavní roli. ■