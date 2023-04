V Praze je dvojnice Whitney Houston. O podobě s pěveckou legendou slýchala už odmalička

Dvojnice Whitney Houston je v Praze. Super.cz

V Praze v těchto dnech můžete potkat slavnou dvojnici zesnulé pěvecké královny Whitney Houston (✝48). Belinda Davids, rodačka z Jihoafrické republiky, která se za kariérou přestěhovala do Los Angeles, poslouchala už od dětství, že je podobná megahvězdě z filmu Osobní strážce, a také to, že má i hlas jako zvon.

Do širokého povědomí světových posluchačů se dostala díky účinkování v talentové soutěži Británie má talent. „Ano, tento pořad mi otevřel dveře do světa. Víte, my jsme dělali show i předtím. Ale toto byla velká scéna, kde jsem zažila boom, protože se nejednalo jen o Talent v Anglii. Je to globální záležitost. Byl to výbuch,“ svěřila se Belinda v exkluzivním rozhovoru pro Super.cz.

Belinda Davids do Prahy přivezla velkolepou show nazvanou Whitney Houston Tribute, kterou diváci uvidí v pražském Divadle Hybernia již tento pátek a pro velký zájem byl přidán další koncert ve stejný den. Belinda tedy bude zpívat dvakrát za sebou. „Lidé by neměli očekávat, že jdou na nějaký muzikál inspirovaný Whitney Houston, ale můžou se těšit na to, že si budou připadat, jako by Whitney byla přímo na jevišti. Vyměním několik kostýmů. Za mnou budou velká světla a kapela. Zazní její největší hity od počátku kariéry až do konce. Je to velmi speciální show.“

A když už Belinda vypadá na jevišti jako Whitney a dokonale vytáhne tóny zesnulé legendy, setkaly se někdy tváří v tvář? „Ne, nikdy jsme se s Whitney nesetkaly. Popravdě je mi to líto, protože by to bylo úžasné, potkat se s mým velkým idolem. Viděla jsem se se ale s lidmi z jejího blízkého okolí. Mělo to tak zkrátka být, vše se děje z nějakého důvodu,“ dodala Belinda Davids v našem exkluzivním rozhovoru. ■