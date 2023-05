Dovolená v srdci Tater: Co je jinde nadstandard, tady je standard

Užijte si nezapomenutelnou letní rodinnou dovolenou plnou vodních radovánek, sportu a relaxace Foto: demanovarezort.cz

U našich východních sousedů existuje místo, kde si můžete letní dovolenou vychutnat plnými doušky a bez zbytečného stresu. Můžete tu zažít přesně to, co od své dovolené očekáváte. Takové místo, díky kterému nemusíte sami do detailu plánovat program každého dne, aby se celá rodina dobře bavila a zároveň si skutečně odpočinula.

Užijte si výlety do přírody, podpořte své zdraví sportovními aktivitami i relaxací ve wellness, ochutnejte rozmanitá jídla a nechte se strhnout nepřeberným množstvím zábavy. Že to zní jako pohádka? Můžete ji skutečně prožít, a to jen pouhé tři kilometry od centra krásného města Liptovský Mikuláš, v malé slovenské vesničce Demänová.

V Demänová Rezort zažijete přesně to, co od své dovolené očekáváte

demanovarezort.cz

Místo, které vás okouzlí: Demänová Rezort

Právě zde vznikl jedinečný ekologický Demänová Rezort, který se nachází v blízkosti Vysokých a Nízkých Tater, Malé a Velké Fatry, údolí Váhu a Liptovské Mary. Součástí areálu jsou rozsáhlé travnaté plochy a biojezírko, bylinkové zahrádky, keříky borůvek a malin, které jsou hostům k dispozici. K lenošení vybízí mini pláž s palmami a lehátky. Další travnaté plochy jsou určeny sportu – fotbalu, józe či ping-pongu.

Ubytovací možnosti jsou rozmanité. Vybrat si můžete mezi stylovými apartmány ve skandinávském duchu s vlastním vchodem a terasou, apartmány v hotelovém stylu nebo se nechte okouzlit luxusními chatkami až pro devět osob. Zvířecí parťáci tu jsou samozřejmě vítáni. V Demänová Rezortu myslí také na cestovatele, které láká dovolená na čtyřech kolech. Najdete zde čtyři plně vybavená parkovací místa pro karavany. Na dosah ruky tak máte všechny atrakce a restaurace slovenského rezortu. O jedinečné možnosti tohoto místa nepřijdete ani v nejmenším.

I takhle může vypadat vaše ubytování

FOTO: demanovarezort.cz

Přijeďte si pro balík zážitků a užijte si TURBO léto na Slovensku

Ptáte se, v čem je Demänová Rezort skutečně výjimečný? Bezesporu je to jeho dynamický moderní prostor a snaha o to, aby byl společně strávený čas s rodinou či přáteli v každém ohledu nezapomenutelný. Ke každému pobytu totiž dostanete balíček zážitků zdarma. Nemusíte za nimi chodit nějak daleko, vše je situováno na jediném místě. Co tedy v balíčku zážitků najdete?

V Demänová Rezortu nemusíte vymýšlet rodinný program a připlácet si za každou sportovní či jinou zajímavou aktivitu. Ke každému pobytu totiž obdržíte balík zážitků zcela zdarma.

• Vstup na 90 minut do wellness & fitness

• FUN Center s 3D bludištěm, mini zipline či XXL trampolínami

• Dětský letní aquapark Aqua FUN

• Vlastní zimní SKI Centrum

• Minizoo s domácími zvířátky

• Bohatý animátorský program

• Venkovní dětská zóna s prolézačkami, skluzavkami a celou řadou dalších dětských prvků

• Fit zóna pod otevřeným nebem

Aquapark Aqua FUN

Rozhodně největším hitem letošního léta bude mezi dětmi i dospělými nový, moderní aquapark Aqua FUN se vstupem zdarma v případě přímé rezervace v rezortu. „Děti bude určitě lákat vodní džungle plná skluzavek, které vládne velký pirát. O to víc, až zjistí, že si mohou dát závod na dvouskluzavce! Mysleli jsme i na ta nejmenší zlatíčka – v malém bazénku s bezpečnou plochou proti uklouznutí do vody se do vodních hrátek zamilují až po uši,“ doplňují místní animátoři.

Podívejte, jak vypadá animační program a aquapark Aqua FUN

demanovarezort.cz

Co dělat s dětmi, když zrovna nepraží slunce?

V méně horké dny je tu pro děti FUN Centrum s několika poschoďovým 3D bludištěm, trampolínami a minilanovkou. Menší děti okouzlí krmení domácích zvířátek v kontaktní minizoo a dále pak venkovní Kids Zones se skluzavkami, dřevěnými prolézačkami, pískovišti, vláčky a houpačkami, které jsou rozeseté po celém rezortu. Pro bikery od šesti let jsou zde upravené cyklotratě v podobě dřevěných lávek a zákrutů. Rodiče si budou moci vydechnout u drinku či kávy například v baru Panorama díky celodennímu animačnímu programu pro děti a dospívající pod vedením zkušených a nadšených animátorek. Na závěr dne po celodenní túře určitě potěší volný vstup (90 minut) do wellness & fitness.

FUN park v Demänová Rezortu s 3D bludištěm, mini zipline, XXL trampolínami a dalšími atrakcemi

FOTO: demanovarezort.cz

Animační program TURBO léto

V rámci letního animačního programu TURBO léto je pro hosty pobyt ještě atraktivnější a plný každodenní zábavy. Na léto je balíček zážitků díky němu rozšířen. Ráno před výletem se protáhnete na józe nebo se proberete na aqua aerobiku, večerní program se skládá z karaoke, kvízů nebo talkshow. Restaurace Pinus se večer stává místem pro party a hudební večery pro dospělé. Dvakrát týdně můžete strávit večer v letním kině. O zábavu pro děti se postará Miniclub Pinusáčik & Maxiclub Safranko.

Tip: Na elektrokole po břehu Váhu. Okolí Liptovského Mikuláše jednoznačně vybízí k cykloturistice. Cyklostezka vedoucí podél řeky Váh je ideální právě na výlet s dětmi. V půjčovně, která je součástí rezortu, si s 10% slevou můžete půjčit klasická kola i elektrokola a další cyklistické vybavení pro bezpečnou jízdu.

V rámci letního animačního programu TURBO léto je pro hosty pobyt ještě atraktivnější a plný každodenní zábavy

FOTO: demanovarezort.cz

Kde zaženete hlad?

Zvláště děti mají stále na něco chuť, často hlad, a zároveň bývají velice vybíravé. Místní restaurace ale uspokojí nejnáročnějšího strávníka, a ještě si dopřejete gurmánský zážitek! Demänová Rezort si zakládá na kvalitních restauracích, kde si můžete vychutnat Orient stejně jako kulinářské speciality ze surovin lokálních dodavatelů. Ochuzeni v nabídce nejsou ani vegetariáni a celiaci.

Tip: K pobytovému balíčku lze zakoupit snídaně, polopenzi, plnou penzi extra. Snídaně je nabízena formou bohatého bufetu. Večeře může být podávána formou bufetu nebo à la carte.

Demänová Rezort si zakládá na kvalitních restauracích, kde si můžete vychutnat Orient stejně jako kulinářské speciality ze surovin lokálních dodavatelů

FOTO: demanovarezort.cz

Udělejte si rezervaci ještě dnes!

Pokud toužíte po báječné rodinné dovolené s veškerým komfortem a zábavou na jediném místě, vypravte se do Demänová Rezortu. Vybírat můžete z řady akčních pobytů a možností ubytování. Nezbývá než si dopřát zaslouženou odměnu v podobě thajské olejové aroma masáže nebo si zkrátka vychutnat drink u bazénu, zatímco budou vaše ratolesti v dobrých rukách animátorů. ■