Zpěvák Václav Neckář upadl a má problémy s chůzí. Musel do rehabilitačního ústavu

Václav Neckář se potýká s nepříjemnými zdravotními problémy. Michaela Feuereislová

Známý zpěvák před nějakou dobou nešťastně upadl. Během pádu, za kterým stál i vysoký schod, si zvrtl levý kotník, se kterým měl problémy už od roku 2002, kdy ho postihla mozková mrtvice.

„Jel jsem natáčet pro televizi, v mikrobusu mě posadili vedle řidiče. Když jsem chtěl vystoupit, vůbec jsem nepočítal s tím, že ten schůdek je tak vysoký, zhroutil jsem se a zvrtl si kotník,“ řekl Václav Neckář Blesku s tím, že mu pád původně nepřišel tak vážný na to, aby vyhledal odbornou pomoc.

Avšak bolest neustupovala a později měl velký problém také se samotnou chůzí. Proto odbornou pomoc nakonec vyhledal a dává se do pořádku pomocí rehabilitací.

„Bylo to horší a horší, a tak jsem začal chodit na obstřiky k fyzioterapeutovi Kolářovi. Řekl mi, že bez denních rehabilitací a procedur se to nespraví. Tak jsem tady. A po týdnu je to vážně lepší,“ raduje se zpěvák, který vložil svou důvěru ve fyzioterapeuta, který se stará i o špičkové české sportovce.

Václav Neckář se dodnes potýká také s následky mozkové mrtvice. Trpí afázií, poruchou řeči, k níž dochází právě v důsledku mrtvice či těžkého úrazu hlavy. Zpěváka příhoda postihla při řízení, cestou na vystoupení. Poté se musel znovu učit texty svých písní, ale také slova k základním denním činnostem. ■