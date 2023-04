Popularity se dočkala až v pokročilém věku. Jako bezdomovkyni z Ordinace herečku poznávali i dělníci na ulici

Iva Hüttnerová Televize Seznam

V době, kdy se narodila, bylo její matce 17 let, starost o výchovu tak musel převzít někdo jiný. „Sama si nedokážu představit, co bych s děťátkem dělala já v 17 letech. Maminka mě tak logicky umístila k babičce. Také nehledě na to, že se velmi krátce na to rozvedla s mým tatínkem. U babičky jsem měla opravdu krásné dětství,“ svěřila Hüttnerová v pořadu Moje místa na Televizi Seznam.

Když babička zemřela, bylo Ivě 15 roků. Na výchovu vzpomíná jako na přísnou, ale pevná ruka prý byla potřeba. Žily spolu v malém bytě, který měl daleko do komfortního bydlení, přesto prý doma byla krásná atmosféra.

„Nejvíce si pamatuji ten její byteček. To byl ten nejhorší byt, co si dokážete představit. Pokoj s kuchyní dohromady, záchod na chodbě, vodovod na chodbě. Koupelna vůbec neexistovala, koupaly jsme se v plechové vaničce. Když to dnes vyprávím dětem, tak se mi smějí, že jsem snad seděla s Boženou Němcovou ve třídě. Přesto ale babička dokázala v tak malém bytečku udělat tak útulnou atmosféru…“ vzpomínala.

Herečka a moderátorka vyprávěla také o popularitě, ta velká si ji našla až s rolí v seriálu Ordinace v růžové zahradě. „Té opravdové popularity jsem se dožila až v pokročilém věku. Když jsem se poprvé objevila v Ordinaci v růžové zahradě, kde jsem hrála bezdomovkyni Lepařovou, tak jsem byla hodně překvapená, když na mě pokrývači ze střechy začali pokřikovat: Nazdar Lepařová,“ popsala.

Všeobecná známost ji ale uměla dostat i do nepříjemných a kuriózních situací. I jednu takovou povyprávěla. „Stalo se mi také, že jsem byla s manželem někde na obědě a přišla za námi babička s vnučkou, jestli se s ní mohu vyfotit. Ta vnučka úplně nechtěla, ale babička pořád naléhala, že se se mnou vyfotit musí. Pak už se ta holčička válela po zemi. A ta babička mi říkala: Nemoha byste si prosím na chvilku přilehnout? Že bych vás vyfotografovala? Tak to byly takové stinnější stránky popularity,“ doplnila.

Díl Televize Seznam vysílá v úterý 25.4. od 22:30, zpětně pak mohou diváci všechny díly zhlédnout na Stream.cz. ■