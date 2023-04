Poznali byste Andělku z Četnických humoresek? Majitelka známého hlasu se dnes snaží vyhýbat kamerám

Andělka z Humoresek herečka Andrea Elsnerová je nejspokojenější mimo kamery. Super.cz

Usměvavou herečku Andreu Elsnerovou si diváci nejvíce pamatují jako kuchařku Andělku ze seriálu Četnické humoresky. Od natáčení uběhlo sice už více než dvacet let, ale na tuto roli sympatická blondýnka zkrátka nikdy nezapomene.

„Moc ráda na to vzpomínám. Mám pocit, že mi to vlastně otevřelo dveře k divákům, že si mě tak zapamatovali, a vlastně jsem i ráda. Byla to moc krásná práce,“ zavzpomínala herečka pro Super.cz.



Podle hlasu ji poznáme všichni. Dabuje například Natalii Portman a rodiče s dětmi si ji zase spojí s královnou Elsou z Ledového království. Od roku 1999 je členkou souboru Divadla na Vinohradech a aktuálně je ráda, že se nevyskytuje na televizních obrazovkách.

„Abych řekla pravdu, tak nějak se teď před kamerou necítím komfortně. Preferuju divadlo a dabing, ale člověk nikdy neví, práci určitě odmítat nebudu,“ svěřila se nám herečka během slavnostního křtu audioknihy Via lucis, kterou načetla.

Andrea má syna Matýska, který je v současné době mužem jejího života. „Ano, je to stále tak,“ odpověděla Andrea Elsnerová na otázku, zdali jí nepřišel do cesty nějaký partner. ■