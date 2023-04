Ještě nevkročila na taneční parket a už rozzářila StarDance: Tereza Mašková předvedla v puntíkatých šatech hluboký dekolt

Tereza Mašková si zatančí ve StarDance. Super.cz

„Ta pěvecká soutěž je jiná v tom, že tam jste v něčem, co umíte, ale tady to neumím. Je to na bodu mrazu, kdy člověk začíná od nuly, a těším se na ten proces,“ svěřila se Super.cz zpěvačka na tiskové konferenci s tím, že nabídku do pořadu okamžitě přijala. „Měla jsem z toho obrovskou radost, hned jsem nabídku přijala. Potom mi začalo lítat hlavou, jaká to bude dřina, jak to bude náročné a jaký to bude stres,“ řekla nám Tereza, která zářila na tiskové konferenci v krásných puntíkovaných šatech, ve kterých by mohla rovnou na parket.

Za sebou má nyní premiéru muzikálu a také ji čeká koncertování. Stále ale doufá, že svůj nabitý diář zvládne se StarDance propojit. „Já doufám, že to půjde. Už to plánujeme, děláme time management, vypadá to velice slibně. Nerada bych musela ubírat i ze své práce, snad se to bude dařit skloubit,“ řekla nám Tereza Mašková, která už začala i s přípravou. „Já běhám každý den, je to pro mě psycho hygiena a uvažuji, že začnu i posilovat, hlavně břicho,“ dodala zpěvačka. ■