Leo, už je zase volná! Bývalka DiCapria Toni Garrn se ukázala nahoře bez a vzápětí překvapivě ohlásila rozvod

Toni Garrn byla přítelkyní DiCapria (vlevo), manželství s Pettyferem jí nevyšlo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Leonardo DiCaprio a Toni Garrn v minulosti tvořili krásný pár a mnoho lidí si myslelo, že zrovna těm dvěma by to mohlo vyjít. V roce 2014 byl ale všemu konec a německá příležitostná herečka a hlavně modelka, která byla svého času i ve stáji Victoria's Secret a která má na sociální síti 4,6 milionů sledujících, se později zamilovala do herce Pettyfera. Toho znají hlavně fanynky filmu Bez kalhot, ale zahrál si i v seriálu The I-Land či filmech Stormbreaker, Netvor nebo Jsem číslo čtyři.

Sexy pár vzal vše hopem, po deseti měsících chození Alex požádal v roce 2019 Toni o ruku, o pár měsíců později se vzali a v roce 2021 se jim narodila dcera Luca Malaika. V červnu loňského roku dokonce obnovili své sliby během obřadu v řeckém Parosu. Jejich vztah vypadal jako pohádka, ta teď ale překvapivě končí.

„Alex a já jsme udělali velmi těžké rozhodnutí rozvést se,“ napsala modelka na Instagram. „V našem vztahu budeme pokračovat jako přátelé a rodiče našeho anděla Lucy,“ přidala Toni poněkud otřepanou frázi a samozřejmě neuvedla důvody, které k rozvodu vedly. Zajímavé je, že ještě před čtyřmi dny Alex své ženě přidal k jejím sexy fotkám na Instagramu srdíčko.

Toni Garrn má stále co ukázat.

Po smazání romantického snímku z plážové druhé svatby to ale vypadá, jako by modelka chtěla za svým vztahem spálit mosty a začít nový život. Toni je sice „už“ třicet let, vzhledem k její stále dokonalé postavě, kterou dokonce nahoře bez předvedla i na obálce květnové verze španělského magazínu Elle, by ale klidně mohla opět uchvátit i Leonarda DiCapria, kterému se v lásce moc nedaří, a možná by i ocenil náruč někoho, s kým si kdysi rozuměl. ■