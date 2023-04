Zpěvačka ze SuperStar po šokující smrti partnera: Alžběta Kolečkářová 9 dní po jeho sebevraždě koncertovala

Alžběta Kolečkářová Herminapress

Hudba léčí. To je životním mottem zpěvačky Alžběty Kolečkářové. Její partner a otec dvou synů, Louise a Lennyho, dobrovolně odešel ze světa 13. dubna. A jen devět dní po Marcelově sebevraždě Alžběta poprvé koncertovala.

Tedy nejednalo se o regulérní koncert, ten zpěvačka avizuje na 30. dubna na Korunní pevnůstce v Olomouci. Se svojí kapelou zahrála na křtu nového alba kamarádů ze skupiny I.V.M. v Podivíně. "Tento večer v sobě nechám znít, co to půjde," svěřila zpěvačka na sociálních sítích.

"Upřímně, hudba je to, co mě celoživotně vede za lepším já, a o co se můžu opřít, když je mi nejhůř," napsala a připojila černé srdíčko na památku svého partnera. Na fotografii, kde pózuje s přáteli, už se dokázala i usmát. ■