Nabídku do StarDance nejdřív odmítl: Nic pro mě, myslel si Josef Maršálek, první cukrář v soutěži

Josef Maršálek Super.cz

Svou účast v soutěži velmi zvažoval a nabídku zprvu odmítl. „Nabídku jsem okamžitě odmítnul, říkal jsem, že to není nic pro mě. Nikdy jsem neměl takovou ambici. Držím se rčení ‚ševče, drž se svého kopyta’. Lucka Kapounová (vedoucí projektu StarDance - pozn.) mi řekla, ať si to rozmyslím, a když zavolala za čtyři měsíce, tak jsem souhlasil,“ svěřil se Super.cz Josef Maršálek s tím, že zatím na přípravy nemá čas.

„Běhám kolem plotny, mezi kurzy a za čtrnáct dní začínáme točit třetí řadu Peče celá země. Potom mám týden, to dělám kurzy, potom s Terezkou Bebarovou natáčíme dvacet dílů pořadu Buchty po ránu a pak už bude srpen,“ prozradil nám známý cukrář, který by mohl mít nad ostatními soutěžící navrch a uplácet porotu dobrotami. „Tohle není můj styl, úplatky. Uplácet určitě nebudu,“ řekl Josef Maršálek s tím, že jediný tanec, který by zatím zvládnul, je polka. „Myslím, že když zavřeme oči a zhasneme v sále, tak zvládnu polku, jsem prostě kluk z vesnice,“ dodal cukrář a pekař. ■