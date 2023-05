Nevidomý i vzrůstově handicapovaní: Clash of the Stars představila další kontroverzní turnaj

Promotéři organizace Clash of The Stars představili doposud nejzajímavější kartu. Foto: se souhlasem Clash of The Stars

Promotéři organizace Clash of The Stars Tomáš Linh Le Sy a Jakub Jíra představili během tiskové konference kartu pátého galavečera, který se uskuteční 10. června.

Fanoušci si možná mysleli, že po řadě bizarních turnajů je už organizace zas tak nepřekvapí, avšak překvapila. Na nadcházejícím turnaji se totiž utkají nejen již známá jména ze světa influencerů, ale také vzrůstově handicapovaní, nevidomý člověk nebo profesionální zápasník Tadeáš Mawar Růžička, který jde do klece s provokatérem Tadeášem Růžičkou. Vrcholem galavečera bude zápas českého influencera Marka Valáška se slovenským youtuberem Tomášem „Dynamem“ Křižanem.

Zápas v kleci přijali také siláci, které nezastaví ani malý vzrůst - Petr "Obr" Marek a Dominik "Malej Zmijozel" Radl.

„Bylo to vyhrocené od začátku do konce. Konec byl asi nejsilnější, když tam rozjeli Mawar s Tadeášem Veselým hroty. Bylo to neskutečný, myslím si, že tímto překonáme i ten nejsledovanější třetí galavečer. Nemůžu říct ani o jednom zápasu, že je míň nebo víc zajímavý,“ prozradil pro Super.cz promotér Jakub Jíra, jehož slova potvrdil i Tomáš Linh Le Sy.

„Bojovníci si vyměnili svoje názory a pozvali tím fanoušky na celý turnaj, který nás čeká už v červnu. Spory jsou dlouhodobé a dojde na jejich vyřešení u nás v kleci,“ řekl s tím, že veškeré vyhrocené momenty na tiskové konferenci, během kterých létají skleničky, židle, ale také pěsti vzduchem prý nejsou nahrané.

„Je to doopravdy, ta sklenička, když přiletí, tak to zabolí. Ty emoce jsou hodně vypjaté, někdy je bojovníci neudrží na uzdě, ale naštěstí se nikomu zase nic nestalo, což je hlavní a snažíme se to hlídat,“ vysvětlil Tomáš, který se v kleci zřejmě také v budoucnu objeví. Mělo by jít o zápas s kontroverzním youtuberem Alešem Bejrem, který promotéra již delší dobu provokoval a minulou tiskovou konferenci měl přerušit slzným plynem.

„Musí dostat za to, co udělal. Zaslouží si být potrestán a není jiná cesta, jak toho dosáhnout. Moje pěsti budou rukou zákona, dostane velkou bídu za celou organizaci i fanoušky a hrozně se na to těším,“ dodal promotér a zkušený MMA zápasník. Souboj v kleci není zapovězený ani pro Jakuba Jíru, který by si rád vyřešil spory s influencerem Adamem Kajumim. ■