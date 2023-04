Zásadní změna vizáže. Z tmavovlasé vítězky soutěže krásy je krátkovlasá blondýnka

Vítězka České Miss Essens změnila image a byla k nepoznání Super.cz

„Cítím se teda dobře, ale naštěstí to není napořád, jsem ráda, že je to jenom paruka,“ smála se Vanesa. Ovšem představa, že by si někdy vlasy zkrátila, ji zas tolik neděsí. „Dokážu si to představit, ale určitě bych nešla na blond.“

Vanesa nás bude letos reprezentovat na Miss Universe a ačkoliv si ráda dopřeje i nezdravé pochoutky, stále si drží svou váhu, kterou měla během finále soutěže krásy na konci minulého roku. „Ano, myslím, že bych měla mít tu stejnou váhu, maximálně půlkilčo nahoře,“ smála se během rozhovoru Vanesa Švédová.

■