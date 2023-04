Richard Krajčo a jeho příprava na dřinu ve StarDance: Neumím ani valčík, přiznal. Maká ale jinak

Richard Krajčo Super.cz

„Mě taneční minuly, nějak jsem to nestihl a v pubertě mi to nepřišlo důležité a doufám, že si to teď vynahradím. Neumím polku ani valčík a poskakování po pódiu, to je jiná kategorie,“ svěřil se Super.cz Richard Krajčo na tiskové konferenci 12. ročníku StarDance.

Před koncertní sezónou začat hudebník sportovat, což bere také jaké přípravu na náročných několik měsíců, které ho ve StarDance čekají. „Je to lepší než před dvěma měsíci, začal jsem alespoň skákat přes švihadlo, což mě teda baví víc než chodit třeba do posilovny nebo běhat. Tak jsem si našel sportovní koníček, ale tady mě asi čeká jiná smršť a myslím, že stačit mi to nebude,“ dodal zpěvák s tím, že z jeho účasti v populární soutěži byly nadšené zejména děti. ■