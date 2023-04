Je zase volná: Tanečnice z Tváře Mirka Pikolová pustila k vodě synovce Michala Davida

Mirka Pikolová Foto: Se souhlasem M. Pikolové

"Nejsme spolu dva a půl měsíce. Ale je to teprve asi týden, co mě nekontaktuje. Trošku trvalo, než do vzdal," řekla Super.cz Pikolová, která se nyní snaží soustředit hlavně na práci. Nového partnera zatím nemá.

"Fotím pro známou značku prádla a plavek, cestuji do Polska, kde také fotím. Je toho celkem dost," nastínila pracovní aktivity Pikolová, která se pyšní dokonalými křivkami. "Makám na sobě, třikrát týdně chodím do fitka a do toho samozřejmě tančím," dodala. ■