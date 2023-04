Přítel Báry Mottlové uspěl na mezinárodní soutěži krásy a zvládá řadu profesí: S tátou má i zámečnickou dílnu

David Pleva uspěl na mezinárodní soutěži krásy a zvládá řadu profesí Super.cz

David Pleva sice v soutěži Muž roku, kde se loni probojoval do finále, neskončil na prvních příčkách, ale přece jen mu to něco přineslo. Už během soustředění se seznámil s herečkou Bárou Mottlovou (36), která se stala jeho dívkou, a uspěl i na mezinárodní soutěži mužské krásy, kam byl díky Muži roku vyslán.

"Bára byla určitě to nejlepší, co mi soutěž přinesla. Ale jinak to bylo komplikované, protože jsem měl zároveň před sebou svoji vlastní soutěž v naturální kulturistice, kde je náročná příprava z hlediska diety a cvičení. Do toho jsem měl jet na mezinárodní soutěž do Dominikánské republiky a měl jsem obavy, jak budu řešit třeba to jídlo. Ale pak jsem tam docela uspěl, celkově jsem byl třetí a vyhrál jsem cenu za nejlepší tělo," vzpomínal.

"Zpětně to byla úžasná zkušenost. Včetně modelingového focení, které mě baví. Na to, že to vlastně nebylo moje rozhodnutí, ale přihlásil mě kamarád, tak jsem mu vděčný. Teď mě díky úspěchu v Dominikáně čeká podepisování smlouvy se španělskou agenturou. Jsem spokojený," konstatoval.

Vedle modelingu se ovšem David věnuje i dalším profesím, takže na něj rozhodně není odkázaný. "S tátou máme zámečnickou dílnu, kde vyrábíme ocelové konstrukce. Taky jsem osobní trenér a nutriční terapeut. K tomu mám ještě přednášky na základních školách. Zatím dělám všechno," vypočítal s tím, že bude záležet ještě na tom, jak dopadne spolupráce právě se zmíněnou španělskou agenturou. ■