Zrzka ze Sestřiček a Dobrých zpráv je single: Musí přijít někdo, kdo za to bude stát. Aktivně nehledám, říká

Natálie Halouzková je single a věnuje se sobě a práci Super.cz

Natálka už nyní zpívá v beznadějně vyprodaném Biografu láska s hity Hany Zagorové (✝75), nyní byla přímo oslovena, aby se zúčastnila dalšího projektu v Divadle Kalich, tentokrát jde o hit muzikál s písněmi Elvise Presleyho (✝42) Srdcový král, který se po delší pauze opět vrací na scénu. "Jsem za to moc vděčná. Před rokem bych tomu vůbec nevěřila," svěřila se.

Na rozdíl od Biografu bude teď mít i více tanečních čísel. "Na to se těším, protože jsem až donedávna aktivně tančila, byla jsem členkou tanečního souboru, takže jsem na jevišti byla dřív zvyklá být jako tanečnice, tak to pro mě bude daleko větší komfort než to zpívání," míní.

Dobré zprávy, v nichž můžeme Natálii aktuálně vídat na obrazovkách, už jsou dotočené, další televizní projekt ji v dohledné době nečeká. Každopádně je ráda, že kvůli roli stážistky v redakci televizního zpravodajství musela změnit image a ostříhala po pás dlouhé zrzavé vlasy. "Hned, když jsem vyšla z kadeřnického salonu, tak jsem cítila, že to jsem já. Uvidíme, jak to půjde dál," krčila rameny.

A co láska? Naposledy přítele ukázala před dvěma a půl lety. "Láska? Sama k sobě. Na té teď pracuju. Nehledám aktivně partnera. Když přijde někdo, kdo za to bude stát, budu ráda, ale není to pro mě priorita," uzavřela Halouzková, která si single stav užívá. ■