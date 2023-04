Rapidně zhubla díky lockdownu: Váhu si Marika Procházková snaží udržet bez drastických diet

Marika Procházková Super.cz

V době lockdownu se jí podařilo zhubnout díky tomu, že zpomalila z hektického pracovního tempa. A snaží se to držet i dál. To nám Marika Procházková prozradila po tiskové konferenci v Divadle Kalich k muzikálu Srdcový král, v němž ji budeme moci vídat od letošního září.

Herečce to seklo v mini, kterou doplnila koženým křivákem. K tematice muzikálu s hity Elvise Presleyho měla outfit dokonale vyladěný, i když se prý oblékla intuitivně. "Asi to ve mně zrovna rezonovalo," smála se Marika, která má z role radost i kvůli svojí mamince, které tím splní sen. Elvis byl její idol.

Popovídali jsme si i o jejím vztahu k tanci, který je s muzikálovým žánrem propojený. A to, jaký styl je jí nejbližší, vás možná v našem videu překvapí. "Jsem odkojená rapem," prozradila mimo jiné.

Vrátili jsme se samozřejmě i k její postavě, kdy se jí podařilo neuvěřitelně zhubnout. Nevaří přitom nic speciálního. "Vařím to, na co mám chuť. Na Velikonoce to byla třeba nádivka. Jím to, o co si tělo řekne. Možná to někoho překvapuje, ale já vařím dobře a ráda," svěřila.

"I pohybu mám stejně, jako jsem měla. Vlastně je to nezajímavé téma. Možná víc odpočívám, když je čas, a ten se snažím najít. Důležité je, aby byl člověk v harmonii, aby neměl moc stresu a moc se netrápil nesmysly. Já si udělala v životě řád," doporučuje Marika. ■