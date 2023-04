Po letech v jednodílných plavkách si troufla na bikiny! Vendula Pizingerová chce mít letos opálené břicho

Vendula Pizingerová se ukázala v plavkách. Foto: Se souhlasem V. Pizingerové

Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová (51) oslavila v únoru jednapadesáté narozeniny a stále dokazuje, že věk je jenom číslo. Díky aktivnímu životu, který vede s o sedmnáct let mladším manželem Josefem, má stále perfektní figuru.

Dokázala to i na dovolené v Namibii, kde s manželem poznávají krásy přírodních rezervací. Nyní se Vendula poprvé svlékla do bikin. Pro dámu, která většinou nosí jednodílné plavky, je to velká změna. Už před časem vyhlásila, že na letošní dovolenou pojede po letech s bikinami, a jak řekla, tak udělala.

"To se letos možná vydám na dovolenou taky ve dvoudílných plavkách, protože jinak bych neměla opálený břicho. Na to jsem se vždycky ptala mámy, proč nosí celkový plavky, v jiných jsem ji nikdy neviděla. Tak jsem zvědavá, na co se zeptá Pepíček mě," prozradila před odletem Vendula. ■