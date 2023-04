Jachtař David Křížek po propuštění z basy. Kafe, civilní oblečení a ne ty strašný hadry, těším se na všechno, říká

Manželé Křížkovi Herminapress

"Trest rozhodně nekončí. Pořád to za sebou budu mít. Byla to dlouhá plavba, nestála za moc, ale už jsem v cíli. Samozřejmě chci říct - pořád tam padla ještě pětiletá podmínka, takže to nekončí...," řekl pořadu Showtime Křížek, který byl propuštěn po třetině trestu.

Křížek už má také jasno, jaké profesi se bude věnovat. Bude to trénování jachtingu.

"Těším se, pojedu na Nový mlýny a teď mě čeká hrozně složitý období, protože pro mě je všechno vzácnost. Takže já jestli zastavíme na odpočívadle teď cestou domů, tak je pro mě všechno skvělý. Já si ani na pumpě nemusím nic kupovat, ale jen, že to uvidím, je pro mě vzácnost. To že mám na sobě civil a ne ty strašný hadry, tak je vzácnost. To že si dám kafe, tak to je pro mě vzácnost, a to nemluvím o dalších vzácnostech, těším se opravdu na všechno,“ dodal Křížek.

Jachtař David Křížek si měl za spoluúčast na tunelování Metropolitního spořitelního družstva odsedět pět let ve vězení. Po téměř dvou letech je volný, uspěl hned v první žádosti o podmíněčné propuštění. ■