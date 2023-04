Iva Kubelková kývla na StarDance, pak přišel úraz: Teď se modlí, aby se to neopakovalo přímo na parketu

Iva Kubelková Super.cz

„Trošku mě samozřejmě zamrazilo, říkala jsem si o-ou. V určitém věku si při téhle nabídce řeknete o-ou, protože víte, jaká obrovská dřina za tím je. Zastihlo mě to loni na dovolené, tak jsem měla pocit, že jsem odpočatá, a říkala jsem si, proč ne. Teď když je člověk v pracovním procesu, tak si uvědomuje, že to bude velmi náročné,“ svěřila se Super.cz Iva Kubelková na tiskové konferenci k novému ročníku soutěže.

Na tanečním parketu se modelka objeví v říjnu. Do té doby se bude snažit posílit své rameno, které si v únoru nešťastně vykloubila. „Zatím jsem v rehabilitaci a je to pro mě takový otazník, jak moc a kam mě to pustí a co všechno si budu moct dovolit,“ svěřila se Iva, která svou účast v soutěži konzultovala i s lékařem.

„Lékař to ví, já jsem to s ním velmi intenzivně řešila. Chodím k Pavlu Kolářovi a ten říkal, že zatím by to neoperoval a že všechno ukážou následující měsíce, jak moc se mi to podaří rozcvičit a posílit. Myslím, že jestli někdy někomu vypadlo rameno, tak ví, o čem mluvím,“ dodala Iva Kubelková, která doufá, že se to nebude opakovat třeba na parketu. „Budu se modlit, bolest je to veliká, když se to stane," řekla moderátorka. ■