Z nejhoršího je snad venku. Denisa Nesvačilová si přímo během představení udělala legraci z expřítele Petra Kolečka

Denisa Nesvačilová Michaela Feuereislová

O tom, že čas je nejlepším lékem na všechny bolesti, se přesvědčila Denisa Nesvačilová (31). Ta svou bolest z posledních týdnů přímo na jevišti proměnila v salvy smíchu, když si zašprýmovala na účet svého ex Petra Kolečka (39). Publikum její improvizaci ocenilo.

Herečka ukázku z představení Už tě mám dost, kterou uvádí Divadlo Metro, umístila přímo na svůj účet na sociální síti. „Ochutnávka ze včerejšího představení “Už tě mám dost“. Děkujeme za skvělé diváky, včera jsme si to spolu všichni vážně užili,“ připsala k videu Denisa. V ukázce sedí na gauči společně s kolegyní Lídou Rašilovovou (38) a přednáší svou repliku. „Lindo, nebuď blbá, vždyť se s ním nemáš špatně. Podívej, co já musím snášet od Rogera. Nebo od Kolečka,“ dodá nečekaně herečka a poté následuje velký potlesk a smích publika. Její kolegyně se pak chytí na její udičku a pokračuje: „No, některý ty jeho scénáře nebyly tak trapný,“ načež se obě herečky vrátí k původnímu scénáři.

Tuto ukázku sdílela Denisa na Instagramu.

Lidé Denise pod video přidávali komentáře o tom, že z trojúhelníku, ve kterém se ocitla, vyšla vlastně jako vítěz a že by si ze situace už neměla dělat těžkou hlavu. Našly se ovšem samozřejmě i takové, které její improvizaci považovaly za směšnou nebo trapnou a narážely na její slova, že si soukromí nebere do práce. Pro herečku je ovšem v tuto chvíli nejdůležitější asi to, že se se situací, kterou nechce prožít nikdo, už stačila alespoň částečně vyrovnat a ze svých problémů je schopná si udělat legraci.

Poprvé se k celé situaci vyjádřila před pár dny a z jejích slov bylo jasné, že svatba Petra Kolečka a Anety Vignerové (35) pro ni byla skutečně šokující. ■