Lucie Křížková má důvod k radosti: Manžela Davida propustí po dvou letech z vězení

David Křížek míří z vězení po dvou letech domů. Herminapress

Jachtař David Křížek si měl za spoluúčast na tunelování Metropolitního spořitelního družstva odsedět pět let ve vězení, o čemž rozhodl soud v roce 2021. Avšak nakonec mu bylo štěstí nakloněno víc, než možná i on sám doufal.

Dle informací portálu Deník uspěl během první možnosti na podmíněné propuštění, o kterém rozhodoval okresní soud v České lípě. Opět se tak setká se svou manželkou Lucií Křížkovou (38) a dětmi pod vlastní střechou.

Jachtař byl ve věznici ve Stráži pod Ralskem dva roky, propuštěn by měl být ještě dnes, v pondělí 24. dubna.

Sama Lucie Křížková, která je s manželem v kontaktu každý den, se na svých sociálních sítích k jeho propuštění zatím nevyjádřila. Avšak není pochyb, že aktuálně musí prožívat nepopsatelné pocity radosti a zajisté také určité úlevy.

Už koncem března nám sdělila, že má rodina naprosto jasno, co udělá, až Davida propustí.

„Tak manžel o tom samozřejmě už hodně dopředu přemýšlí, co bude, až bude venku a byl by rád, kdyby mohl být s každým členem naší rodiny a strávit s ním čas sám. Ptal se syna, kam by mohli jet, ptal se i dcery, ptal se i mě. A my už také víme, kam vyrazíme. Určitě tam, kde budeme sami a budeme si to moc užít. Nemusí to být daleko, spíš jde o tom, abychom byli spolu,“ svěřila se Lucie pro Super.cz. ■